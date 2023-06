Euro U21 2023 - Jacky Mathijssen après la victoire contre Israël : "Je ne peux qu'être très satisfait"

"Gagner, c'est toujours agréable. Et si ce n'est pas le cas dans ce genre de match amical, ce n'est pas un problème, tant que nous voyons un certain nombre de choses que nous avons travaillées à l'entraînement", a déclaré Jacky Mathijssen, sélectionneur des U21 belges. "Je suis très satisfait de cette victoire. Il y a toujours des points à améliorer. En termes d'engagement, d'effort et du suivi des consignes, je ne peux qu'être très satisfait." "Gagner sans avoir de joueur blessé est un double bonus. Quelque chose peut toujours arriver, c'est et ça reste le football. Nous allons maintenant nous reposer et lentement mais sûrement nous diriger vers la Géorgie avec pour objectif d'avoir tout le monde en pleine forme pour la première rencontre", a conclu Mathijssen. A l'Euro, les Diablotins sont dans le groupe A avec le pays hôte la Géorgie, le Portugal et les Pays-Bas. Les Pays-Bas seront le premier adversaire le 21 juin, suivis de la Géorgie (24 juin) et du Portugal (27 juin). Chaque rencontre se jouera à Tbilissi, la capitale géorgienne. (Belga)