Football: les Corinthians sanctionnés pour des chants homophobes dans les tribunes

L'incident s'était produit le 14 mai, à la 62e minute du derby contre l'équipe Sao Paulo. Comme très souvent lors de ces matchs contre leur rival pauliste, des supporteurs des Corinthians avaient entonné un chant traitant leurs adversaires de "bichas", un terme péjoratif pour désigner les homosexuels au Brésil. L'arbitre avait interrompu le match pendant quatre minutes et avait dressé un rapport, qui a servi de base à la sanction prononcée par le STJD. Les deux équipes avaient fait match nul 1-1. Une source des Corinthians a indiqué à l'AFP que le club allait faire appel de cette sanction qui, si elle est confirmée, obligera l'équipe à jouer sans public son prochain match à domicile de championnat du Brésil, le 2 juillet contre le Red Bull Bragantino. Il s'agit d'un coup dur pour le club, dont les finances sont mal en point, qui risque la relégation et qui a été sorti en phase de groupes de la Copa Libertadores, l'équivalent sud-américain de la Ligue des champions européenne. Il s'agit de la première sanction de ce type depuis que la Fédération brésilienne de football a durci, en février, les mesures contre le racisme, la xénophobie et l'homophobie dans le sport. Le nouveau règlement prévoit, entre autres, de lourdes amendes et des pertes de points au classement du championnat. "Même s'il reste beaucoup à faire pour vaincre l'homophobie (...) il s'agit d'une mesure historique, si on prend en compte le côté symbolique et l'importance d'une équipe aussi populaire que les Corinthians", a commenté à l'AFP Onã Rudá, qui dirige le collectif de supporters LGBTI Canarinhos. (Belga)