Importations et exportations belges en forte baisse en avril

Les baisses sont principalement dues à la faiblesse du secteur chimique et à la normalisation des prix de l'énergie, indique la banque centrale. Dans le secteur chimique, l'effondrement du commerce des vaccins contre le coronavirus se fait sentir. En février, les exportations belges s'étaient contractées pour la première fois en deux ans, de 1,8%. En mars et avril, cette tendance s'est poursuivie avec des baisses respectives de 7,7 et 7,8%. La valeur des importations diminue également depuis deux mois: de 8,5% en mars et de 11,3% en avril. (Belga)