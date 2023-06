Invasion de l'Ukraine - M. Stoltenberg s'attend à "de nombreuses nouvelles promesses" de livraisons d'armes à Kiev

Ce groupe, dirigé par les États-Unis, rassemble une cinquantaine de pays fournissant des armes et d'autres formes de soutien à Kiev. Il se réunit à Bruxelles au siège de l'Otan,, avant une rencontre de deux jours des ministres de la Défense des 31 pays alliés - la dernière avant le sommet de Vilnius les 11 et 12 juilet. Alors que l'Ukraine a besoin de différents types de soutien, l'objectif de la réunion est d'assurer le maintien en conditions opérationnelles des systèmes d'armes déjà fournis. "Ce qui signifie qu'ils (les Ukrainiens) ont les munitions, les pièces de rechange, la maintenance, la capacité de réparation", a déclaré M. Stoltenberg à son arrivée à l'Otan. Il s'est également félicité de la décision de plusieurs pays alliés de dispenser une formation à des pilotes ukrainiens. Le Danemark et les Pays-Bas ont décidé de prendre la tête d'une coalition de pays européens - qui comprend aussi notamment la Belgique - pour assurer la formation de pilotes ukrainiens à l'utilisation d'avions de combat F-16 afin de renforcer les capacités de l'Ukraine pour repousser l'agression russe. "C'est important et cela nous permettra, à un stade ultérieur, de prendre également des décisions pour livrer des avions de combat de 4e génération, comme par exemple des F-16", a ajouté M. Stoltenberg. . Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, doit participer à la réunion du groupe de contact, présidée par le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. (Belga)