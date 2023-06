Jupiler Pro League - Le gardien international espoir Maxime Delanghe arrive au Cercle Bruges

Maxime Delanghe a fait ses classes au RSC Anderlecht et au PSV Eindhoven. En août 2022, il a rejoint le Lierse en Challenger Pro League pour lequel il a disputé 18 matchs. Le Hallois était arrivé en fin de contrat. Delanghe, qui compte 2 caps avec les Espoirs, figure dans la sélection finale du sélectionneur Jacky Mathijssen pour le Championnat d'Europe U21 en Géorgie et en Roumanie qui débutera mercredi prochain. Ses nouveaux coéquipiers Olivier Deman et Hugo Siquet font également partie de la sélection. (Belga)