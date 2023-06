La France doit procéder à un "examen complet" du maintien de l'ordre

Dans leur communiqué, ces experts se réfèrent notamment au déroulement de récentes manifestations contre la réforme des retraites ou contre des projets de réserves d'eau agricoles. "Toute stratégie de maintien de l'ordre doit respecter les principes de nécessité et de proportionnalité", ont-ils insisté. Le communiqué est signé par sept Rapporteurs spéciaux des Nations unies, qui sont mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU mais ne s'expriment pas au nom de l'organisation. Ils disent être à la disposition des autorités françaises pour donner des recommandations. Contacté par l'AFP le ministère de l'intérieur n'a pas souhaité réagir. Les experts estiment que "le manque de retenue dans l'usage de la force à l'encontre des membres de la société civile (...) serait non seulement anti-démocratique, mais profondément inquiétant pour l'État de droit". Ils évoquent en particulier la brigade motocycliste Brav-M, l'usage de grenades de désencerclement dont ils affirment que la France est le seul pays européen à les utiliser pour le maintien de l'ordre ou encore les tirs de LBD par des membres des forces de l'ordre juchées sur des quads. "Nous sommes conscients que des actes de violence isolés commis par certains manifestants ont blessé des membres des forces de l'ordre et endommagé des biens publics", ont-ils néanmoins souligné. Le 1er mai, plusieurs pays européens dont la Suède, le Danemark, la Norvège ou encore le Liechtenstein et le Luxembourg avaient profité d'un examen régulier de la situation des droits humains en France au sein du Conseil des droits de l'homme pour s'inquiéter des violences policières et demander de revoir sa politique de maintien de l'ordre. (Belga)