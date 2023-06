La justice argentine demande l'arrestation de Libanais pour l'attentat antisémite en 1994

Les services du procureur chargé de l'enquête avaient requis fin 2022 le mandat d'arrêt, à présent validé par le juge superviseur, en vertu de "soupçons fondés" que ces quatre ressortissants ont été des "collaborateurs ou agents opérationnels" du Hezbollah, soupçonné par la justice argentine d'être responsable de l'attentat, selon la résolution du juge Daniel Rafecas, consultée par l'AFP. Le magistrat a transmis la demande à Interpol. L'attentat contre l'Amia (Association mutuelle israélite argentine), le 18 juillet 1994, le pire de l'histoire de l'Argentine, était le deuxième perpétré contre la communauté juive du pays, la plus importante d'Amérique latine, après celui de 1992 contre l'ambassade d'Israël (29 morts et 200 blessés). Sont visés par le mandat d'arrêt: Hussein Mounir Mouzannar, Ali Hussein Abdallah, Farouk Abdul Hay Omairi, Abdallah Salman (alias El Reda). Ce dernier est soupçonné "de la coordination de l'arrivée et du départ du groupe opérationnel" de l'attentat, et à ce titre, d'être "un des principaux responsables au niveau local". Deux d'entre eux possèdent des passeports paraguayens, et l'un d'entre eux pourrait résider au Paraguay ou dans la ville brésilienne de Foz de Iguazu frontalière du Paraguay, selon le document. L'attentat contre l'AMIA n'a jamais été revendiqué ni élucidé, mais la justice argentine et Israël considèrent que l'Iran en était le commanditaire, et qu'il a été exécuté par des hommes du groupe armé chiite libanais Hezbollah. Des mandats d'arrêt demeurent par ailleurs pendants depuis 2006 à l'encontre de huit Iraniens. L'Iran a nié toute implication dans l'attentat et a toujours refusé que ses hauts responsables de l'époque soient interrogés. (Belga)