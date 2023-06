La Province de Liège vend le château de Harzé à Aywaille

Cette vente s'inscrit dans une démarche de rationalisation du patrimoine immobilier provincial entamée en 2020. Considérant que le tourisme réceptif n'était plus un métier pour une Province, il avait été décidé de mettre en vente le domaine du château de Harzé. Une seule offre a été déposée et celle-ci a été retenue. Celle-ci s'élève à 2 millions d'euros et correspond à l'estimation actualisée du bien. "Le sérieux de l'acquéreur et la qualité de son projet rencontrent les attentes de la Province et assureront un futur ambitieux au site", précise la Province de Liège, dans un communiqué. L'acquéreur est l'Immobilière du Sart SRL, société de droit belge qui exploite déjà un domaine similaire à Ampsin (Amay), également en province de Liège. Il s'agit de la ferme château du Sart équipée de salles et salons de réception. Sans vouloir entrer dans les détails du projet, on précise à la Province que le futur propriétaire est spécialisé dans les biens d'exception et dans l'événementiel. Une activité similaire à celle de la ferme château à Ampsin devrait ainsi être développée au château de Harzé. Selon la Province, l'acquéreur a promis "de pérenniser l'accès au public de ce site prestigieux et le maintien d'une partie des manifestations qui s'y sont toujours tenues". (Belga)