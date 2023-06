Le coût de la crèche devrait baisser pour une majorité des parents dès janvier 2025

Cette nouvelle grille tarifaire, qui doit encore faire l'objet de consultations avec le secteur, sera effective pour les nouvelles inscriptions à partir de janvier 2025. Elle n'entraînera pas de réduction des moyens pour les milieux d'accueil eux-mêmes grâce à une compensation du différentiel pris en charge par l'ONE, assure le gouvernement. "Mon objectif est de faire en sorte que davantage d'enfants puissent avoir accès à un accueil de qualité. Or, trouver une place en crèche ou chez une accueillante reste difficile dans certaines communes et pour certaines familles, que ce soit en raison du manque de places disponibles ou du prix", souligne la ministre en charge de l'Enfance, Bénédicte Linard (Ecolo). La future grille tarifaire ne comportera plus que quatre tranches à taux progressifs, contre 139 tranches aujourd'hui, ce qui simplifiera aussi la charge administrative pour les structures d'accueil. Le nouveau système devrait permettre d'éviter les effets de seuils pouvant créer des inégalités ou des pièges à l'emploi lorsqu'une personne voyait son revenu augmenter, la faisant alors changer brutalement de catégorie. Les factures des parents concernés devraient diminuer ou rester stable pour 93% d'entre eux. Le prix de la crèche baissera au bénéfice des moyens et petits revenus, dont font partie la majorité des jeunes parents, souvent en début de carrière, souligne encore Mme Linard. Cette future grille tarifaire vient s'ajouter à une première étape posée en janvier dernier lorsque le gouvernement avait décidé de réduire le coût des crèches pour les familles monoparentales et la gratuité pour les personnes bénéficiaires de l'intervention majorée (BIM). (Belga)