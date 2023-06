Le pape François quittera l'hôpital vendredi

Sur avis de l'équipe médicale et après une évolution clinique "régulière", le jésuite argentin quittera la Polyclinique Gemelli "demain matin, vendredi 16 juin", a indiqué le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, dans un communiqué. "Le personnel médical informe que le pape François s'est bien reposé pendant la nuit. L'évolution clinique se poursuit régulièrement. Les analyses de sang sont normales", a-t-il ajouté. Jeudi matin, le pape s'est rendu dans le service d'oncologie pédiatrique et de neurochirurgie infantile au chevet de jeunes patients, dont certains lui avaient adressé des lettres, dessins et messages de prompt rétablissement. Sur des photos publiées par le Vatican, on voit Jorge Bergoglio dans un fauteuil roulant saluer les patients et le personnel dans les couloirs de l'hôpital. Mercredi soir, il a également dîné avec le personnel qui l'a assisté depuis son opération et a reçu jeudi matin l'équipe médicale composée des chirurgiens et du personnel médical ayant participé à son opération. Le jésuite argentin a subi le 7 juin une opération de trois heures sous anesthésie générale afin de résorber des "adhérences" douloureuses sur sa paroi abdominale, conséquences de son opération du côlon en juillet 2021. Il poursuit depuis sa convalescence au 10e étage du Gemelli, connu comme "l'hôpital des papes", dans la même chambre que celle utilisée à de nombreuses reprises par Jean Paul II. Ses audiences ont été annulées jusqu'au 18 juin. Opéré du poumon à l'âge de 21 ans, affecté par des problèmes de hanches et de genou, François est régulièrement contraint d'alléger son agenda en raison de problèmes de santé. (Belga)