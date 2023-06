Le papetier Stora Enso supprime plus de 1.000 postes à travers l'Europe

Le papetier - actuellement aux prises avec la justice en Belgique dans une affaire concernant une contamination à la légionellose dans la zone du canal autour d'Evergem, en Flandre orientale - compte définitivement fermer son unité de production de pulpe de bois à Sunila en Finlande, son site De Hoop spécialisé dans l'emballage en carton aux Pays-Bas, une autre unité en Pologne et une scierie en Estonie. Les fermetures auront lieu entre 2023 et 2024. "Ces mesures sont évidemment très difficiles et ne seraient pas (mises en place) si cela n'était pas absolument nécessaire pour notre compétitivité sur le long terme", a expliqué la PDG Annica Bresky, citée dans le communiqué de l'entreprise. Dans le cadre des sanctions prises après l'invasion de l'Ukraine, les autorités finlandaises ont cessé en juillet 2022 les importations de bois en provenance de Russie, auparavant le principal fournisseur de bois de la Finlande. L'arrêt de ces importations a stimulé la concurrence sur le marché de la pâte à papier et anéanti la rentabilité du site de Sunila, a précisé Stora Enso. En mars 2022, le papetier, qui emploie près de 22.000 personnes dans une douzaine de pays, a mis un terme à toute sa production et à ses ventes en Russie. Au premier trimestre, son bénéfice net a chuté de 35,4% sur un an, à 185 millions d'euros. (Belga)