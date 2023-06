Le personnel de nettoyage veut gagner au moins un euro de plus par heure

En Belgique, plus de 200.000 personnes, principalement des femmes, gagnent leur vie en nettoyant : aides-ménagères en titres-services, femmes de chambre, laveurs de vitres, concierges, personnel de nettoyage dans les écoles ou les entreprises, etc. "J'ai 35 ans et j'ai mal partout. Bientôt, je vais devoir avoir quelqu'un pour m'aider à sortir de mon lit. Ce n'est pas normal. Je veux pas finir en chaise roulante", témoigne une aide-ménagère en titres-services. L'année dernière, l'inspection du bien-être a effectué des contrôles dans 175 entreprises de titres-services. Résultat: "Neuf entreprises sur 10 ne respectent tout simplement pas les règles sanitaires, avec toutes les conséquences négatives sur le bien-être des travailleurs", pointe le syndicat chrétien. À la pénibilité du travail s'ajoutent des salaires très bas. Les aides-ménagères et le personnel de nettoyage figurent, en effet, parmi les trois professions les moins bien rémunérées. Le salaire médian d'un nettoyeur à temps plein en 2023 est de 2.289 euros bruts par mois. "Étant donné que la plupart des professionnels du nettoyage travaillent à temps partiel (le travail à temps plein n'étant souvent pas possible physiquement), cela signifie qu'ils se retrouvent juste au-dessus, voire en dessous du seuil de pauvreté", déplore la CSC. Le syndicat a donc décidé de lancer une pétition pour réclamer de la part du monde politique et des employeurs des augmentations de salaire significatives, soit, concrètement, au moins un euro de l'heure. Des actions seront organisées dans toute la Belgique le 20 juin. (Belga)