Les Belges à l'étranger - Yves Vanderhaeghe nommé entraîneur d'Al Faisaly en Arabie saoudite

Yves Vanderhaeghe, 53 ans, était sans club depuis son licenciement d'Ostende en octobre 2022. Il était revenu au KVO en février 2022, lui qui avait déjà entraîné le club côtier de 2015 à 2017. D'abord assistant pendant six ans à Courtrai, Yves Vanderhaeghe a entraîné les Kerels à deux reprises (2014-2015 puis 2018-2021) avant de diriger Ostende (2015-2017 puis 2022), La Gantoise (2017-2018) et le Cercle (2021). Al Faisaly sera le premier club étranger de Vanderhaeghe, qui rejoint Yannick Ferrera, nommé entraîneur d'Al Riyad SC la semaine passée, comme coach belge dans le championnat saoudien. Joueur, Yves Vanderhaeghe, qui compte 48 sélections en équipe nationale, avait évolué au CS Bruges, à Roulers, Mouscron, Alost et Anderlecht. (Belga)