Les finances publiques restent préoccupantes à l'horizon 2028, selon le Bureau du Plan

Le Bureau du Plan prévoit que le déficit public passera de 3,9% du PIB en 2022 à 4,8% cette année. Il reculerait ensuite légèrement à 4,7% en 2024 avant de suivre une progression continue jusqu'à 5,5% en 2028, à politique inchangée. Le programme de stabilité vise pourtant à repasser sous la barre des 3% dès 2026, rappelle l'institution. La progression des recettes, notamment via la taxation des surprofits énergétiques et la hausse nominale des revenus du travail à la suite des indexations, ne suffit actuellement pas face aux coûts supplémentaires représentés par les aides fédérales, face à la hausse des prix de l'énergie ou encore la réduction temporaire des cotisations patronales, analyse le Bureau du Plan. Pour les années suivantes, la croissance économique ne sera pas non plus suffisamment forte pour générer des recettes compensant la croissance des dépenses, en particulier celles de pensions et de soins de santé, et l'augmentation des charges d'intérêts. Après s'être fortement érodée en 2022 sous l'effet de l'inflation, la dette publique devrait atteindre 105% du PIB en 2023 et grimper jusqu'à 114% en 2028, estime encore l'institution. Cette hausse s'explique par la normalisation progressive de l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt et l'ampleur du déficit primaire. Selon le Bureau du Plan, l'inflation devrait par ailleurs "décélérer nettement" cette année mais ne refluerait que lentement ensuite. La hausse des prix à la consommation ralentirait de 9,6% en 2022 à 3,9% en 2023, et ne repasserait sous les 2% qu'en 2025. (Belga)