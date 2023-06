L'incendie dans les Fagnes très rapidement éteint

"Le feu s'est déclaré au même endroit qu'il y a 17 jours. C'est probablement un point chaud de l'incendie précédent qui a trouvé de la matière à brûler et qui s'est réactivé", explique Francis Cloth. Les flammes ont ravagé environ 200 mètres carrés. Vers 21h30, la vingtaine de pompiers présents ont quitté les lieux. "Nous avons laissé une ligne d'eau sur place par précaution. Le site est surveillé par le Département Nature et Forêts (DNF) qui nous prévient s'il devait constater ce qui pourrait être un début d'incendie", conclut le commandant. Le commandant des pompiers en a profité pour rappeler l'importance de respecter le drapeau rouge et l'interdiction de se balader dans certaines zones en cette période de fortes chaleurs. (Belga)