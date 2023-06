Météo - Un temps lourd et orageux pour ce week-end

Si les journées de jeudi et vendredi seront encore marquées par de belles éclaircies, le soleil va au cours du week-end être de plus en plus voilé par des nuages d'altitude. Quelques nuages cumuliformes pourront également apparaître. Il fera chaud samedi avec des maxima variant entre 22°C à la mer, 24°C en Hautes Fagnes et 29°C en Campine. Dimanche, la journée commencera avec du soleil et un voile nuageux d'altitude. Au fil des heures, des nuages cumuliformes se développeront et pourront par endroits s'accompagner d'une averse à caractère orageux. En soirée, une zone d'averses et d'orages traversera la Belgique depuis la France. Il fera très chaud et lourd avec des maxima de 23 à 31°C sous un vent faible à modéré de direction variable ou de sud- est tournant au sud. (Belga)