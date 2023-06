Pour 100.000 euros de montres Breitling volées lors d'un cambriolage à Hasselt

Vers 03h40, des individus sont parvenus à ouvrir le volet métallique de l'enseigne à l'aide d'un cric. Ils ont ensuite brisé la vitrine ou étaient exposées les montres et se sont emparés d'une trentaine de pièces avant de prendre la fuite, juste avant l'arrivée de la police. Des caméras de vidéosurveillance ont filmé la scène. "Tout le monde est indemne, mais les dégâts matériels sont considérables", ont témoigné les gérants de la bijouterie. "Nous ne resterons pas inactifs et nous renforcerons la sécurité", avec notamment du verre anti-effraction, ont-ils ajouté. Des aménagements temporaires ont été réalisés et l'échoppe restera ouverte. La police locale a lancé un appel à témoins. (Belga)