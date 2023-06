Quinze projections sous les étoiles en juillet lors de "Bruxelles fait son cinéma"

Le film "La Nuit du 12" de Dominik Moll, avec Bouli Lanners et Bastien Bouillon à l'affiche, largement récompensé aux César 2023, sera par exemple diffusé le 6 juillet à Auderghem. "L'innocent", "Sous les figues", "La conspiration du Caire", "Alcarràs" et "Aftersun" font également partie de la programmation. "Les films proposés, en concertation avec les échevinats de la culture et/ou les centres culturels des communes partenaires, ont pour objectif la découverte d'un cinéma de qualité pour un public parfois peu averti", explique Libération Films. "L'activité permet également de revoir sur grand écran certains films sortis parfois trop furtivement dans les salles." "Bruxelles fait son cinéma" a enfin pour but de rappeler, à la sauce méditerranéenne, une tradition de convivialité : celle des cinémas de quartier, presque tous disparus aujourd'hui. L'événement se déroulera en divers endroits, parfois méconnus, à Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Evere, Forest, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre. Toutes les séances seront gratuites et accessibles aux personnes à mobilité réduite. La programmation complète est disponible sur le site internet de l'événement : bruxellesfaitsoncinema.be. (Belga)