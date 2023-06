Remise de l'Etarra "Txeroki": la France accepte quatre nouvelles demandes espagnoles

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a accepté quatre remises différées, à l'issue donc des peines que doit exécuter "Txeroki" en France. La première concerne un "délit contre la Couronne" en 2004-2005, la seconde est liée à des soupçons de préparatifs pour attenter à la vie d'un conseiller municipal du Parti socialiste au pays Basque espagnol en 2007-2008, la troisième des saisies d'explosifs en Biscaye en 2003, la dernière a trait à des instructions qu'il aurait données en 2008 pour commettre des attentats, retrouvées sur une clé USB en France. "Txeroki", qui fait l'objet d'autres demandes de remise, encore en cours, a notamment été un temps soupçonné d'être le "planificateur" d'un attentat à l'aéroport de Madrid-Barajas en décembre 2006 qui avait fait deux morts et torpillé le processus de paix engagé alors par le gouvernement. Txeroki" a été arrêté en novembre 2008 à Cauterets (Hautes-Pyrénées), alors qu'il était le dirigeant le plus recherché de l'ETA. Il a déjà été condamné à plusieurs reprises par la justice française et est actuellement libérable en 2032. La remise n'interviendra donc qu'à l'issue de cette peine. En Espagne, il a été condamné en 2011 à 377 ans de prison pour 21 tentatives d'assassinats et actes terroristes. Plus de 850 morts sont imputés à l'ETA (Euskadi Ta Askatasuna, soit "Pays Basque et Liberté"), fondée en 1959 sous la dictature du général Franco (1939-1975) et dissoute en mai 2018. (Belga)