Sept employés communaux de Colfontaine suspectés de faux

Le parquet de Mons, qui a confirmé une information de SudPresse, a indiqué que le dossier trouve son origine dans "une dénonciation des SPF Intérieur et Affaires étrangères qui ont constaté des irrégularités dans une quinzaine de dossiers d'étrangers et plus précisément dans le cadre de délivrance de documents d'identité et de passeports". Selon le parquet, ces documents "auraient permis à des étrangers en séjour illégal de s'établir, pour certains, en Belgique mais, pour la majorité, au Royaume-Uni". La première piste envisagée a été celle du piratage informatique, une hypothèse que les premiers éléments de l'enquête semblent écarter. "Se pose donc la question de l'encodage volontaire en interne d'informations erronées dans le système informatique de la commune commis par un ou des membres du personnel de l'administration communale", a précisé le parquet. La question de la rémunération éventuelle des encodages est également soulevée. "C'est donc dans le cadre d'éventuelles corruptions de fonctionnaires que l'administration communale a été perquisitionnée mercredi par la PJF de Mons". Des sept personnes interpellées et privées de liberté mercredi, une a été libérée. "Les six autres doivent être réentendues jeudi avant d'être éventuellement présentées à un juge d'instruction", a indiqué le ministère public. De nombreux devoirs d'enquête, notamment l'analyse des pièces saisies, doivent être réalisés par les enquêteurs dans les prochaines semaines pour déterminer si les encodages ont effectivement été faits de manière volontaire, si une rémunération a été perçue, ainsi que pour évaluer l'ampleur exacte des faits. (Belga)