Sue Carr, première femme au sommet de la magistrature d'Angleterre et Pays de Galles

La nomination de cette magistrate de 58 ans intervient alors qu'un récent rapport avait mis en évidence le manque criant de diversité dans le système judiciaire britannique. Inscrite au barreau depuis 1987, Sue Carr a été nommée juge en 2009. Elle occupait depuis 2020 le poste de juge à la Cour d'appel. Diplômée de Cambridge, elle prendra ses fonctions en octobre et deviendra ainsi la première femme à occuper le poste de Lord Chief Justice depuis la création de cette fonction il y a 755 ans. Le Lord Chief of Justice est nommé par le gouvernement sur recommandation d'un groupe indépendant de hauts représentants du système judiciaire. Sue Carr va prendre la tête d'un système judiciaire qui fait face à un engorgement des tribunaux, conséquence de la pandémie de Covid-19. L'an dernier, les avocats pénalistes d'Angleterre et du Pays de Galles ont mené une longue grève pour réclamer de meilleures rémunérations et dénoncer le sous-financement de la justice criminelle. (Belga)