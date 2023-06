TC Charleroi - Une peine complémentaire de 3 ans de prison pour vol avec violence dans une habitation

Le prévenu avait été identifié via son ADN retrouvé sur un masque sanitaire. Le ministère public avait requis une peine de six ans de prison ferme à son encontre. La nuit du 28 au 29 juillet 2021, les deux victimes étaient présentes lorsque les trois auteurs ont pénétré au sein de leur habitation. "Elles ont entendu du bruit à l'étage de la maison, avant de voir trois auteurs prendre la fuite via le jardin. Ces derniers sont entrés dans la maison via le Velux de la salle de bains", avait précisé le ministère public. Des bijoux et de l'argent ont été dérobés. En prenant la fuite, les suspects ont abandonné des objets dans le jardin, dont deux masques sanitaires. Bosko S., déjà condamné par le passé pour vol, a été identifié grâce à la présence de son ADN sur l'un des masques. Ce dernier n'avait pas nié sa présence sur les lieux du vol alors qu'il faisait le guet. "Les deux victimes sont venues vers moi avec un objet en main. Je me suis défendu", a précisé le prévenu. Une peine de six ans de prison avait été requise contre le prévenu, en état de récidive. Me Widart, à la défense, avait plaidé une absorption avec une précédente condamnation à deux ans de prison pour des faits similaires. (Belga)