Tour de Suisse - Evenepoel "assez satisfait" malgré ses secondes perdues au classement

Evenepoel a concédé 1:20 au vainqueur espagnol du jour Juan Ayuso dans l'étape de montagne et 26 secondes au Danois Mattias Skjelmose, de nouveau maillot jaune. Pourtant, l'auto-analyse du champion du monde n'a pas semblé négative après la course : "Je pense que je peux être assez satisfait de ce que j'ai fait", a-t-il déclaré à la presse. "C'était une très longue ascension et une journée très difficile. Mes jambes étaient définitivement mieux qu'hier et avant-hier. Mais j'ai perdu du temps. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Dommage, mais je pense que je peux et dois être heureux. Après dix jours d'entraînement pour une course difficile comme celle-ci, c'est plutôt bien ce que j'ai déjà fait." Après la montée finale du col de l'Albula, le peloton devait encore descendre plus de neuf kilomètres pour terminer à La Punt. Les vitesses élevées (jusqu'à cent kilomètres à l'heure) et les virages ont provoqué de graves chutes, l'Américain Magnus Sheffield et le Suisse Gino Mäder ont été les pires victimes. "Il n'y a qu'une chose dont on ne devrait pas être heureux, c'est que la course se termine après une descente aussi dangereuse. Finir au sommet aurait été mieux", a expliqué un Evenepoel compatissant envers ceux qui ont chuté. (Belga)