Tour de Suisse - Remco Evenepoel espère que la finale de la 5e étape "donnera matière à réflexion"

"J'espère que tous les gars qui ont été impliqués dans un accident vont bien !", a tweeté le champion du monde. "J'espère que la finale de l'étape d'aujourd'hui donnera matière à réflexion aux organisateurs ainsi qu'à nous-mêmes coureurs". "Alors qu'une arrivée au sommet aurait été parfaitement possible, ce n'était pas une bonne décision de nous laisser terminer par cette descente dangereuse", poursuit Remco Evenpoel. "En tant que coureurs, nous devrions également réfléchir aux risques que nous prenons en descendant une montagne. Mes pensées et ma force vont à Gino Mäder et Magnus Sheffield", a conclu le coureur belge. Gino Mäder est la principale victime de ce crash survenu à très grande vitesse dans la descente du col de l'Albula. Le coureur suisse de 26 ans étauit inerte dans l'eau lorsque le médecin de la course s'est rendu sur les lieux de l'accident, "en l'espace de deux minutes". Il a dû être réanimé sur place avant d'être transporté à l'hôpital, ont indiqué jeudi soir les organisateurs du Tour de Suisse. Magnus Sheffield, 21 ans, était quant à lui conscient. Le vainqueur de la Flèche brabançonne 2022 a été transporté à l'hôpital de Samedan avec des contusions et une commotion cérébrale. (Belga)