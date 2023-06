Une planche d'Astérix vendue 167.000 euros

Cette planche en noir et blanc, à l'encre de Chine, estimée entre 130.000 et 150.000 euros, est la n°7 de cet album de 1969. On y voit Astérix et Obélix faire la rencontre du jeune Pépé, un enfant ibère que les Romains ont enlevé et emmené en Armorique, près de l'irréductible village gaulois. Le record pour un dessin d'Uderzo est l'illustration de couverture de l'album "Le Tour de Gaule", à la gouache et aux encres de couleur, vendu 1,449 million d'euros frais compris en 2017. Astérix reste le héros de bande dessinée le plus populaire en librairie, avec à chaque album des millions d'exemplaires écoulés. Le 40e, "L'Iris blanc", avec Fabcaro au scénario et Didier Conrad au dessin, sort le 26 octobre. Lors de cette même vente à Paris mercredi soir, un dessin de Goldorak par Go Nagai est parti pour 46.800 euros. (Belga)