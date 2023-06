Urban Summit: Les Jeunes MR demandent la démission de Smet et un pas de côté pour Close

L'appel des jeunes libéraux se fonde sur les informations faisant état de la présence, parmi d'autres bourgmestres, d'Alireza Zakani, maire ultra-conservateur de Téhéran au Brussels Urban Summit 2023 et de son accueil, à l'hôtel de Ville de Bruxelles. "Suite à cette polémique, nous apprenons à présent qu'en plus du maire de Téhéran, deux personnalités russes étaient également invitées par Pascal Smet. Et cela alors que ce dernier a sciemment menti en affirmant lundi que les Russes étaient exclus du sommet à Bruxelles", ont souligné les Jeunes MR de la Ville, dans un communiqué. Selon la Libre Belgique, il s'agit de la vice-maire de la ville russe de Kazan, Eugénia Lodvigova, et du Secrétaire général de UCLG Eurasia. "Kazan est membre du réseau Metropolis. Vice-Maire, cela équivaut en quelque sorte à une échevine en Belgique. Quant à la deuxième personne de nationalité russe, il ne s'agit pas d'une personnalité politique, mais du Secrétaire général d'UCLG, une organisation reliée aux Nations Unies", a précisé le porte-parole de Pascal Smet, à la Libre Belgique. "UCLG et Metropolis étant des organismes mondiaux inspirés par les Nations unies, nous avons en tant que hôte délibérément choisi d'appuyer les invitations formelles adressées aux membres de ces deux réseaux", a indiqué le secrétaire d'Etat au quotidien. (Belga)