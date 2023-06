Vie privée sous tension - La Chambre approuve la nomination de deux nouveaux directeurs à l'APD

Koen Gorissen, membre de l'Organe de contrôle de l'information policière a obtenu 79 voix sur députés 88 votants et est à ce titre nommé directeur du secrétariat général. Anne-Charlotte Recker, conseillère juridique à l'Autorité de protection des données a obtenu 86 voix et devient directrice du service de première ligne. Le 20 juillet 2022, la Chambre avait confirmé la levée des mandats de l'ancien directeur général David Stevens, et de la directrice du Service de première ligne, Charlotte Dereppe. Un appel à candidatures avait ensuite été lancé. M. Stevens y avait d'ailleurs répondu. Il a obtenu 3 voix jeudi. L'année dernière, l'opposition francophone avait farouchement contesté le licenciement de Mme Dereppe, considérée comme une lanceuse d'alerte en dénonçant des conflits d'intérêt au sein de l'institution. Elle dénonçait un donnant-donnant à caractère communautaire visant à lier les licenciements des deux directeurs. (Belga)