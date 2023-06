Ville de Bruxelles - Les Engagés demandent la suspension de l'échevine PS Lydia Mutyebele

Ces informations ont été livrées jeudi par la Capitale qui précise par ailleurs que l'échevine demanderait que ses noms et prénoms soient repris sur les communications des ASBL subsidiées par la Ville. La Capitale a par ailleurs ajouté que Lydia Mutyebele "s'est offert un shooting photo avec l'ASBL GFAIA à l'Hôtel de Ville" avant de recevoir le trophée GFAIA 2022 « Femme d'exception ». "Cette pratique nous rappelle évidemment celle de la secrétaire d'Etat fédérale Sarah Schlitz (Ecolo) qui a dû démissionner à la suite de cette utilisation de fonds publics à des fins de publicité personnelle", ont souligné jeudi, par voie de communiqué, Les Engagés de la Ville de Bruxelles. . Par la voix de leur chef de file Didier Wauters, ceux-ci ont demandé, dans un premier temps, un audit complet, indépendant et rendu accessible, à tout le moins, aux conseillers communaux, de tous les subsides octroyés par l'échevine Mutyebele; et la suspension de celle-ci en attendant les conclusions de l'audit. De son côté, le président de la régionale bruxelloise des Engagés, Christophe De Beukelaer, a exigé du gouvernement bruxellois qui a la tutelle régionale de se saisir du dossier pour faire toute la lumière sur ces pratiques suspectes. "La bonne gouvernance doit faire partie de l'ADN de chaque parti aujourd'hui. Face aux défis démocratiques auxquels nous sommes confrontés, de telles pratiques ne peuvent plus perdurer. Nous serons intransigeants chaque fois si cela devait se reproduire", ont encore dit Les Engagés bruxellois. (Belga)