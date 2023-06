"Vis mon village" soutient des initiatives positives dans les communes rurales wallonnes

Les 38 initiatives sélectionnées cette année recevront chacune un montant maximal de 5.000 euros pour mener à bien leur projet. Parmi elles, le "Social-Truck", mis sur pied dans la province de Namur. Sillonnant les routes de plusieurs villages, cette camionnette vise à offrir un accès direct aux loisirs et à l'information aux personnes précarisées, au travers de formations, d'animations à destination des enfants, ou encore d'une aide administrative. A Mélin, dans le Brabant wallon, c'est le projet de plusieurs citoyens visant à redonner vie aux sentiers oubliés du village qui a reçu le soutien de la Fondation. Avec le temps, ces chemins se sont vus privatisés ou laissés à l'abandon. Le groupe de villageois a alors décidé d'entamer un travail de recensement et de cartographie de ces sentiers, afin de soutenir les déplacements piétons au sein de la localité. Des habitants du village de Burdinne (province de Liège), ont quant à eux reçu une prime pour leur projet de production locale de pellets de chauffage. Avec pour objectif d'atteindre l'autonomie énergétique, ce groupe de citoyens recycle les déchets verts issus de la taille de haies et d'arbres en pellets. Parmi les autres initiatives sélectionnées se trouvent notamment l'ouverture d'une épicerie solidaire (Walhain), la réhabilitation d'un fournil à bois (Rebecq) ou encore la création d'un jardin communautaire (Visé). Depuis 2012, l'opération a soutenu 420 projets pour un montant total de plus d'1,8 million d'euros. (Belga)