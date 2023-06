WTA Rosmalen - Greet Minnen-Yanina Wickmayer qualifiées pour les demi-finales en double

Elles ont sorti jeudi en quarts de finale 7-6 (7/4), 2-6 et 10/8 , la 2e tête de série formée par l'Américaine Nicole Melichar-Martinez (WTA 8) et l'Australienne Ellen Perez (WTA 9) en 1 heure et 30 minutes de jeu. Elles ont ainsi "vengé" un autre double belge Ysaline Bonaventure (WTA 317) et Kirsten Flipkens (WTA 47) écarté 6-3, 6-2 au premier tour par le tandem américano-australien. Minnen/Wickmayer joueront leur place pour la finale contre la 3e tête de série les Japonaises Shuko Aoyama (WTA 18) et Ena Shibahara (WTA 23) ou la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 86) et la Chinoise Zhaoxuan Yang (WTA 19). (Belga)