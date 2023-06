Au moins 15 morts dans un accident de la route au Canada

Les deux véhicules sont entrés en collision à l'intersection entre deux autoroutes à environ deux heures de Winnipeg -- la capitale du Manitoba -- aux alentours de midi (19H00, heure de Bruxelles). "Dix personnes ont été transportées à l'hôpital pour diverses blessures", a précisé Rob Hill, de la police de la province du Manitoba, où a eu lieu l'accident. Au total, 25 personnes se trouvaient dans le minibus, "principalement des personnes âgées", a-t-il détaillé. "Le bilan pourrait s'alourdir pendant la nuit." Le minibus a été percuté par le semi-remorque en traversant les voies, a décrit la police, qui a ajouté qu'une enquête était en cours pour déterminer les causes de l'accident. "C'était vraiment, vraiment surréaliste de voir l'ampleur de l'accident. Je n'avais jamais vu ça", a décrit à l'AFP Nirmesh Vadera, arrivé à proximité peu de temps après l'incident. Selon cet homme, qui travaille dans un hôtel-restaurant d'autoroute et contacté par téléphone par l'AFP, de nombreux véhicules de secours se trouvaient sur place, tout comme deux hélicoptères. Des dizaines de personnes étaient déployées sur les lieux. Un semi-remorque était visible couché sur le bas-côté et un peu plus loin une camionnette était en flammes, a-t-il encore raconté, décrivant beaucoup de fumée. "Les nouvelles en provenance de Carberry, au Manitoba, sont tragiques", a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau sur Twitter. "J'offre mes plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu un proche aujourd'hui, et les blessés sont dans mes pensées. Je ne peux imaginer la douleur que vous ressentez, mais les Canadiens sont là pour vous", a-t-il ajouté. (Belga)