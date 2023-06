Berhalter à nouveau sélectionneur des États-Unis à l'issue de l'enquête de la fédération

Berhalter, qui a mené les États-Unis jusqu'aux huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar, éliminés par les Pays-Bas, n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à la fin de l'année dernière sur fond d'une affaire de violence conjugale remontant à 1991. Sa réintégration intervient à l'issue d'une enquête confiée par US Soccer à un cabinet d'avocats indépendants, pour trouver un successeur dans la perspective du Mondial-2026, que les États-Unis co-organisent avec le Mexique et le Canada. Alertée sur une dispute survenue en 1991, durant laquelle Berhalter avait donné un coup de pied à sa future femme, Rosalind, alors qu'ils étaient déjà ensemble, la fédération américaine s'était tournée vers un cabinet d'avocats. Celle-ci a conclu trois mois plus tard qu'il n'y avait "pas d'obstacle juridique" à un retour de Berhalter à la tête de la sélection. L'intéressé, âgé de 49 ans, avait reconnu "un moment honteux" et affirmé "encore regretter aujourd'hui" cet épisode. L'affaire avait été exhumée par les parents du joueur Giovanni Reyna, furieux du faible temps de jeu de leur fils et des critiques du sélectionneur à son encontre. Berhalter et Claudio Reyna, le père de Giovanni, ont joué ensemble en catégories de jeunes, puis en équipe nationale, et leurs épouses ont été colocataires. Les adjoints Anthony Hudson puis BJ Callaghan assuraient l'intérim depuis janvier. (Belga)