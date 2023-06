Blinken dit se rendre en Chine pour éviter les "erreurs de calculs" avec Pékin

Le voyage a pour objectif "d'ouvrir des lignes de communication directes afin que nos deux pays puissent gérer notre relation de manière responsable, y compris en abordant certains défis et mauvaises perceptions et d'éviter des erreurs de calculs", a déclaré M. Blinken lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue de Singapour Vivian Balakrishnan. Le secrétaire d'État américain doit quitter Washington dans la soirée pour se rendre à Pékin dimanche et lundi pour une série de rencontres avec les responsables chinois. Au cours de ce déplacement, il entend aussi "avancer les intérêts et valeurs des États-Unis (...) y compris en transmettant directement et sincèrement nos préoccupations sur un certain nombre de sujets". "Troisièmement, il s'agit d'explorer le potentiel de coopération" avec Pékin pour relever des défis mondiaux comme le changement climatique ou dans la lutte contre les drogues de synthèse. "Une compétition intense requiert une diplomatie intense afin de s'assurer qu'elle ne tourne pas à la confrontation ou au conflit", a-t-il ajouté, en soulignant que "le monde s'attend à ce que les États-Unis et la Chine coopèrent". Interrogé par une journaliste, il a aussi assuré qu'il aborderait avec les autorités chinoises la détention de citoyens américains en Chine. Il s'agira du plus haut responsable américain à se rendre en Chine depuis 2018. La visite de M. Blinken, initialement prévue en février, avait été annulée in extremis en raison de l'incident du ballon chinois ayant survolé le territoire des États-Unis. (Belga)