Bourse de Bruxelles - La scission de Solvay a freiné le BEL 20 qui termine quasi inchangé

Parmi les sept baisses, Sofina (198,20) et D'Ieteren (169,30) reculaient de 1,88 et 1,80%, Ageas (37,30) et Proximus (7,12) de 1,74 et 1,03%. arGEN-X (364,80) et Galapagos (38,90) étaient par contre positives de 1,11 et 0,99%, UCB (85,78) s'appréciant de 1,16%, AB InBev (53,46) et KBC (63,40) de 0,72 et 0,41%, Elia (117,40) et WDP (26,62) de 1,29 et 1,06%. Biocartis (0,401) se mettait par ailleurs en évidence en plongeant de 25% tandis que Biosenic (0,11) était suspendue dans l'attente d'un communiqué, MDxHealth (0,35) et Onward Medical (5,94) reculant de 3 et 2% alors que Oxurion (0,0024) chutait de 11,1%. Sipef (56,70) reculait de 3,1% pour une hausse de 2,1% compte tenu de son détachement de coupon. Agfa-Gevaert (2,38) et Azelis (22,12) abandonnaient enfin 2,2 et 2,7%, Recticel (11,78) reperdant 1,3%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0935 USD, contre 1,0950 dans la matinée et 1,0915 la veille. Le lingot se négociait autour de 57.550 euros, en recul de 60 euros. (Belga)