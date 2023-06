Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 progresse légèrement après la hausse des taux de la BCE

Barco (25,02) et Elia (117,30) étaient en tête avec des mieux de 1,3 et 1,2%, arGEN-X (365,20) regagnant de même 1,2%. UCB (85,30) et Galapagos (38,63) étaient positives de 0,6 et 0,3% alors que Solvay (104,65) chutait de 2,5%. AB InBev (53,46) et Ageas (38,17) gagnaient 0,7 et 0,5% à l'inverse de KBC (63,08) qui cédait 0,1%. Umicore (27,65) était positive de 0,2% tandis que Aperam (33,05) reperdait 0,6%, D'Ieteren (172,30) repassant d'une fraction dans le rouge. Biocartis (04,2) se mettait par ailleurs en évidence en plongeant de 21,1%, Celyad (0,51) reculant de 3% tandis que Biotalys (6,10) était en hausse de 2,3%. Agfa-Gevaert (2,41) et Unifiedpost (3,57) abandonnaient enfin 1 et 1,9% tandis que Atenor (28,00) repartant de 1,1% à la baisse. L'euro s'inscrivait à 1,0950 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,0915 la veille vers 16h30. Le lingot se négociait autour de 57.585 euros, en recul de 25 euros. (Belga)