Cinq rebelles présumés tués au Cachemire indien, selon la police

Des "terroristes étrangers" ont péri dans un affrontement avec les forces gouvernementales dans la zone forestière de Jumagund, à environ 100 km au nord-ouest de Srinagar, la principale ville de la région, a annoncé le chef de la police pour la région, Vijay Kumar, sur son compte Twitter. La fusillade n'a pas pu être confirmée par l'AFP de source indépendante. Cet incident intervient deux jours après que deux rebelles présumés ont été tués dans la même région à la suite d'une tentative d'incursion d'un groupe armé venu du territoire pakistanais, toujours selon les autorités indiennes. Le Cachemire est divisé entre l'Inde et le Pakistan qui, depuis leur indépendance en 1947, revendiquent la souveraineté sur la totalité de ce territoire himalayen. Il a été la cause de deux des trois guerres qui les ont opposés depuis. La partie administrée par l'Inde a connu plus de trois décennies de troubles, qui ont fait des dizaines de milliers de morts. Delhi accuse le Pakistan de soutenir les séparatistes, ce qu'Islamabad réfute. Le Pakistan a suspendu ses relations commerciales et diplomatiques avec l'Inde en 2019 après la décision de New Delhi de révoquer le statut d'autonomie partielle du Jammu-et-Cachemire, territoire à majorité musulmane administré par l'Inde. Depuis 2019, l'insurrection séparatiste a été en grande partie écrasée au Cachemire indien, même si de jeunes hommes continuent de la rejoindre. Au total, sept militaires, 17 rebelles présumés et dix civils ont été tués dans ces violences depuis le début de l'année. En 2022, au moins 223 combattants et 30 civils avaient été tués dans la région, selon des données officielles. (Belga)