Coupe du monde d'aviron - Les 2 skiffeurs belges en quarts, le duo Colpaert/Van Zandweghe en demies à Varèse

En skiff open, Tim Brys a terminé à 1 secondes du Hongrois Bendeguz Petervari-Molnar, à la 2e place de la 2e des 6 séries qui octroyaient chacune 4 tickets pour les quarts. Orphelin de Tristan Vandenbussche, son équipier du deux de couple blessé au poignet, Aaron Andries s'est rabattu sur le skiff. Lui aussi a réussi son entrée en matière, prenant la 3e place derrière le champion du monde allemand Oliver Zeidler et le Français Theophile Onfroy. Pour la suite de la régate, le tirage des quarts de finale de vendredi après-midi (17h00), a réuni les deux skiffeurs belges dans la 3e et même série, où les 3 premiers rejoindront les demi-finales. En deux de couple poids légers, deux duos belges étaient confrontés dans la 2e des 3 séries. L'équipe formée par Marlon Colpaert et Niels Van Zandweghe s'est qualifiée directement pour les demi-finales en prenant derrière l'Italie le 2e des 3 tickets de semi-finalistes. L'autre duo de Tibo Vyvey et Mil Blommaert, dont c'est la 1ère sortie internationale, a fini 5e et disputera les repêchages dans l'après-midi. (Belga)