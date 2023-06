Démantèlement d'un réseau international de contrebande d'or avec le soutien d'Europol

(Belga) Les autorités italiennes, allemandes et suisses ont démantelé, avec le soutien d'Europol et d'Eurojust, un réseau international actif dans la contrebande d'or. Dix suspects ont été interpellés jeudi matin, a déclaré vendredi l'office européen de police. Plus de 150 policiers ont participé à l'opération.