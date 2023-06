Deux personnes interpellées après des coups de feu tirés lors d'un braquage sur la N41

Deux personnes ont été interpellées et devaient être entendues vendredi après-midi dans le cadre de cet incident, qui serait lié au milieu de la drogue, selon le parquet. Les coups de feu ont été tirés aux alentours de 05h00 du matin à Elversele, situé entre les communes de Termonde et de Saint-Nicolas. Le parquet enquête sur les faits et ne souhaite pas communiquer davantage pour le moment. (Belga)