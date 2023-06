Diables Rouges - Castagne espère une huitième titularisation consécutive: "L'impression d'être habitué"

En l'absence de Thomas Meunier, blessé, Timothy Castagne est dans les cordes pour une 32e sélection avec l'équipe nationale. "J'ai déjà l'impression d'être un peu habitué", a-t-il lors de la conférence de presse de vendredi. "Beaucoup de jeunes ont rejoint notre équipe et je suis déjà parmi les plus anciens. Il est vrai que je joue systématiquement ces derniers temps, même avec un autre sélectionneur, un autre système de jeu et même une autre position pour moi. Tedesco me voit surtout comme un arrière droit." L'Autriche arrive à Bruxelles avec deux victoires consécutives, Castagne met donc en garde contre l'adversaire de ce samedi: "Il ne faut surtout pas les prendre à la légère. Physiquement, ils sont forts et jouent avec beaucoup de pression". Mais il sent que quelque chose a changé chez les Diables: "Lors de la Coupe du monde, il y avait beaucoup de doute et chacun jouait un peu dans son coin, sans vraiment aider ses coéquipiers. Aujourd'hui, c'est mieux et la tactique de Tedesco nous aide aussi. Avec quatre défenseurs, on peut faire des ajustements rapides en cours de match." Avec Leicester, Castagne a fini rélégué de Premier League au bout d'une saison difficile. L'équipe comptait quatre Belges avec Dennis Praet, Wout Faes et Youri Tielemans, qui a annoncé son départ à Aston Villa. Castagne ne nie pas qu'il songe également au mercato. "Les deux prochains mois seront importants pour faire le bon choix. (...) Je suis heureux d'être avec l'équipe nationale. Ici, je peux à nouveau respirer. Nous jouons de manière dominante en tant que collectif et nous dictons le cours du match. À Leicester, cette saison, c'était différent." (Belga)