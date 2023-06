Diables Rouges - Rangnick et l'Autriche ne craignent pas la Belgique: "Contre nous, ce sera sérieux"

Le sélectionneur Ralf Rangnick a semblé en confiance à 24 heures de la rencontre. "Dans le meilleur des cas, nous gagnerons en Belgique, mais nous ne nous contenterons pas de moins d'un point. Et après ça, nous voulons aussi battre la Suède". "Beaucoup de choses ont changé en Belgique depuis la Coupe du monde. Les jeunes joueurs ont leur chance depuis l'arrivée de Domenico Tedesco. Ils ont très bien commencé les éliminatoires, avec une victoire. Ils ont également été convaincants contre l'Allemagne. Mais contre nous, ce sera vraiment sérieux pour la première fois. Ce qui fera la différence ? Ça dépend avant tout de nous-mêmes. Nous avons déjà montré que nous pouvons bien jouer et gagner contre les meilleures équipes. Nous ne devons pas laisser trop d'espace et, surtout, oser attaquer". Fin mars, les Autrichiens ont fait le plein de confiance, avec deux victoires à domicile contre des nations modestes du football européen, l'Azerbaïdjan (4-1) et l'Estonie (2-1). Avec le match à domicile contre la Suède après le déplacement à Bruxelles, l'Autriche aborde une semaine cruciale dans les éliminatoires de l'Euro. "L'Allemagne est le grand objectif. Nous voulons y être. Nous jouons maintenant contre nos deux adversaires directs. Nous devons gagner si nous voulons être dans les deux premiers". (Belga)