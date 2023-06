Diables Rouges - Thibaut Courtois appelle les supporters à venir au stade vêtus de rouge

"Nous sommes ravis que le stade affiche à nouveau complet", a confié le dernier rempart du Real Madrid dans une vidéo publiée vendredi. "Pour nous, c'est toujours un plaisir de jouer devant un stade plein, surtout que cela nous aide vraiment sur le terrain. Et nous avons encore une petite faveur à vous demander: que vous veniez au stade habillés en rouge. Car si nous pouvons compter sur un mur rouge fantastique dans le stade, nous sommes certains de faire aussi des étincelles sur le terrain et de prendre les trois points à domicile. Donc s'il vous plaît, venez habillés en rouge et nous ferons en sorte que la fête soit mémorable." Le match sera le premier à domicile du nouveau sélectionneur Domenico Tedesco, après deux victoires en déplacement en mars. L'Union belge compte aussi rendre hommage à Eden Hazard qui a mis un terme à sa carrière internationale après le Mondial au Qatar, et à Courtois lui-même, pour sa 100e 'cap' en équipe nationale. Le gardien avait atteint ce chiffre symbolique au Qatar et disputera samedi son 102e match avec les Diables Rouges. Kevin De Bruyne aurait également dû entrer dans le club des "centenaires" en sélection, mais il a déclaré forfait en raison d'une blessure. (Belga)