Douze chauffeurs poids lourds ukrainiens en formation au Forem

Les chiffres du Forem montrent que la Wallonie comptabilise actuellement près de 2.900 Ukrainiens inscrits comme demandeurs d'emploi. "Plusieurs dizaines d'entre eux sont des chauffeurs poids lourd dans leur pays, mais ils ne peuvent pas travailler en Belgique car leur permis n'est pas valable dans l'Union Européenne", a souligné le Forem, qui a ainsi lancé une formation d'une semaine pour ces chauffeurs. Le Forem a précisé vendredi que le métier de chauffeur poids lourd est dans la liste des métiers en pénurie depuis 2020. Actuellement, 1.333 offres d'emploi sont publiées pour ce métier sur le site et sur l'application du Forem. Pour faire face à la demande du secteur, le Forem organise des formations pour les demandeurs d'emploi, en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, des permis C, CE et D. Il organise aussi la Formation continue obligatoire(FCO) ainsi que les formations pour le transport des matières dangereuses (ADR). (Belga)