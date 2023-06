Euro de basket dames - Deuxième succès en deux matchs pour les Belges, qui dominent la Tchéquie

Déjà bien aux commandes à la pause (26-39), les Belgian Cats n'ont rien lâché en seconde période. Emma Meesseman a terminé avec 24 points et 11 rebonds au compteur. Dans la foulée, l'Italie affronte Israël, deux équipes battues la veille. Si les Italiennes s'inclinent, la Belgique sera qualifiée mathématiquement pour les quarts. Les Belgian Cats avaient débuté par un large succès 108-59 sur Israël. Elles termineront cette phase de groupes dimanche contre l'Italie. Le premier de la poule se qualifie directement pour les quarts de finale. Le 2e et 3e croisent avec le 3e et 2e du groupe A (Espagne, Lettonie, Monténégro, Grèce). (Belga)