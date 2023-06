Euro de basket dames - Julie Vanloo ne s'attendait pas à gagner de 40 points et prend "du plaisir à jouer"

"C'était un match plus difficile que contre Israël, même si on gagne de 43 points. Elles étaient plus physiques et plus agressives", a expliqué Julie Vanloo, 30 ans. "Elles sont revenues dans le deuxième quart-temps, mais après on a vraiment poussé et cela a permis de faire jouer tout le monde dans le dernier quart. Je m'attendais à un match difficile, mais pas à gagner de 40 points". Les Belgian Cats ont mis de la pression d'emblée sur une équipe tchèque qui a fini par s'écrouler en seconde période. "C'est bien de commencer les matches comme ça, cela donne directement le ton. On a un pied en quarts de finale maintenant et le cinq de base ne doit pas jouer 35 minutes, ça c'est très important pour la suite du tournoi parce qu'au fur et à mesure le niveau des adversaires va monter. On voit que l'on est en confiance. Que l'on reste calme et personnellement, je prends beaucoup de plaisir à jouer. Tout le monde s'amuse, j'aime avoir le sourire sur le terrain, c'est le plus important. On a su trouver des solutions aussi quand nos tirs à trois points ne rentrent pas." (Belga)