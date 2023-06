Euro de basket dames - La Belgique passe au niveau suivant face à la République tchèque ce matin

Face aux Israéliennes, pourtant chez elles, la Belgique a fait le plein de confiance en s'imposant 108 à 59 battant son propre record de passes décisives dans un match de l'Euro (37), égalant celui du nombre de panier à trois points inscrits dans un match de l'Euro (14) et réussissant la plus grosse victoire de son histoire en 14 participations à une phase finale d'un championnat d'Europe (+49). Les Belges le reconnaissent, l'opposition n'était pas la plus relevée du plateau. Face aux Tchèques, les joueuses de Rachid Meziane passent au niveau suivant. La République tchèque a créé une surprise jeudi en prenant la mesure de l'Italie 58 à 61 et aborderont leur duel contre les Belgian Cats avec aussi une grosse dose de confiance. La Belgique n'a pas manqué son entrée dans l'Euro au contraire de l'Espagne, dans le groupe A, à Tel Aviv, qui a chuté face à la Lettonie victorieuse 67-63. A Ljubjlana, dans le groupe C, la Slovénie, pays hôte, s'est inclinée face à la Grande-Bretagne (76-71) désagréable surprise aussi pour les organisateurs. Ce fut compliqué pour la France dans le groupe C aussi, victorieuse péniblement de l'Allemagne (50-58) alors que la Serbie, tenante du titre, a eu toutes les peines du monde à écarter la Turquie (63-71) dans le groupe D. (Belga)