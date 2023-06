Euro de basket dames - L'Italie se relance face à Israël avant de rencontrer la Belgique dimanche

Les Italiennes, battues par la République tchèque jeudi en ouverture (58-61), engrangent une première victoire grâce notamment à leur joueuse phare Cecilia Zandalasini (33 points, 7 rebonds, 4 assists en 25 minutes de jeu) et restent en course pour une qualification. Victorieuses d'Israël (108-59) jeudi et de la République tchèque (84-41) vendredi matin, les Belgian Cats ont mis un pied en quarts de finale. Le premier du groupe rejoint en effet directement le top 8 à Ljubljana en Slovénie. Le 2e et 3e de la poule jouent un barrage contre le 3e et le 2e du groupe A (Lettonie, Espagne, Monténégro et Grèce) pour se qualifier pour les quarts de finale. Un succès de la Belgique contre l'Italie dimanche (14h15) assurerait la première place du groupe aux Belges. Une défaite de maximum 22 points aussi, mais à condition que la République tchèque s'impose face à Israël. (Belga)