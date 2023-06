F1 - GP du Canada - La 1re séance d'essais libres interrompue par un drapeau rouge et des problèmes techniques

Le drapeau rouge a été brandi après que le Français Pierre Gasly (Alpine) a été contraint de s'arrêter sur la piste. La session n'a jamais repris, à cause de "problèmes avec les installations de caméras de sécurité autour du circuit", a expliqué la fédération internationale de l'automobile (FIA) dans un communiqué. "Nous ne pouvons repartir pour des raisons de sécurité." La FIA a choisi de ne pas étendre la session au-delà de l'heure prévue car elle doit respecter un écart de deux heures entre les première et deuxième session d'essais libres. Cette dernière durera par contre 90 minutes au lieu des 60 prévues, pour compenser le temps perdu. Avant le déploiement du drapeau rouge, le Finlandais Valtteri Bottas avait signé le temps le plus rapide sur son unique tour de circuit (4,361 km) dans son Alfa Romeo en 1:18.728. La deuxième session débutera à 22h30 (heure belge), une demi-heure plutôt que prévu. Les qualifications se dérouleront samedi à 22h00, après la troisième séance d'essais libres qui aura lieu à partir de 18h30. Le Grand Prix aura lieu dimanche à 20h00. (Belga)