Hockey Pro League - "Notre focus reste l'Euro", reprécisent les Red Panthers battues par l'Australie

Face à la 3e nation mondiale, les protégées de Raoul Ehren ont connu une rencontre fort semblable à celle vécue en Coupe du Monde l'été dernier, lorsque les Belges avaient dominé les Australiennes sans pouvoir concrétiser, s'inclinant au final 0-2 et laissant échapper la 1re place de leur groupe. Vendredi, le but d'ouverture des Aussies a été inscrit en début de match par Courtney Schonnel sur une déviation (8e). Le 2e est survenu en début de 2e période, sur pénalty-corner, via Ambrosia Malone (35e). Malgré plusieurs occasions et 6 PC forcés, les Belges n'ont pas réussi à remonter au score. "L'opposition était bien plus forte que lors de notre dernier déplacement à Londres", a commenté la capitaine du jour Alix Gerniers. "Nous avons eu affaire à une équipe très bien organisée défensivement. Nos occasions n'ont jamais été extraordinaires. Nos PC ont cependant connu un mauvais ratio, mais notre focus principal reste l'Euro de Mönchengladbach", selon la championne de Belgique. Montées à la 4e place mondiale après leur récente campagne londonienne, le meilleur classement de l'histoire des Red Panthers, les Belges comptent 17 points en 9 rencontres. Elles avaient remporté 4 matches en Grande-Bretagne entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin, après avoir débuté leur campagne par 3 matchs nuls et une défaite. Elles sont actuellement à la 4e place du classement, derrière les Pays-Bas (22 points, 8 matches). L'Argentine et l'Australie (29 points), en tête, ont respectivement joué 14 et 15 matches. (Belga)