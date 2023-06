"Il faut arrêter un match" en cas de racisme, insiste Infantino

"Il ne faut pas se contenter de parler de racisme et de discrimination, il faut aussi agir, de manière décisive. Nous prônons la tolérance zéro", a indiqué le patron de la Fifa, cité dans un communiqué de l'instance. "Le racisme est incompatible avec le football ! Dans ce cas, il faut arrêter le match. Les arbitres ont cette option à leur disposition dans les compétitions de la Fifa. Nous avons des procédures prévues à cet effet, mais des mesures doivent être prises à tous les niveaux, y compris national", a-t-il poursuivi. Après avoir rencontré Vinicius et l'équipe du Brésil en stage à Barcelone, Infantino a annoncé que la Fifa allait créer un groupe de travail chargé de faire des recommandations concrètes dans ce domaine, avec pour le joueur brésilien "un rôle important" à jouer, a précisé la Fifa. Fin mai, Vinicius Junior s'est plaint d'avoir été traité de "singe" lors de la défaite de son club contre Valence (1-0), dans le cadre du Championnat d'Espagne. Cet incident, qui fait une fois de plus planer l'ombre du racisme sur le football espagnol, avait suscité une vague d'indignation internationale. (Belga)